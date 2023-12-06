الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة فريد زهران: كوادر "التنسيقية" المتميزة شاركت في حملات مرشحي الرئاسة

حملة فريد زهران
حملة فريد زهران

قال الدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح فريد زهران، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جمعت كوادر متميزة لتمثيل الأربع مرشحين رئاسيين في الانتخابات الحالية.

وأضاف “سالم” خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أنه لابد من وجود تنوع واختلاف في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه ليس من المفترض أن يؤيد الجميع نفس الفكرة أو المشروع السياسي.

وتابع: "توجد أطر عامة نتفق فيها واتجاهات ومصلحة وطنية عامة نتلف حولها، لكن هذا لا يمنع أبدًا وجود اختلاف وتنوع وأفكار وبرامج مختلفة وهذا ما نحافظ عليه دائمًا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

محمد سالم: كوادر التنسيقية الموجودة في الأربع حملات من أهم الوجوه الموجودة

واستكمل: "التنسيقية تضم 26 حزبًا باتجاهات مختلفة وبها أكثر من حملة انتخابية وأكثر من مرشح رئاسي" مؤكدًا أن كوادر التنسيقية الموجودة في الأربع حملات من أهم الوجوه الموجودة.

وأشار إلى أنه على مدار سنوات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعطي أكثر من ميزة مثل البحث دائمًا على توافقات مع المختلفين وبالتالي هذا يعطي دائمًا مساحة أكبر للنقاش والتوافق وفرصة للتفاوض المستمر حول المواقف والبيانات.

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