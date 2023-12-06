نائبة التنسيقية: "الرئيس السيسي آمن بعظمة المرأة فمنحها الفرصة"

قالت مارثا محمود، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما وصلت إليه المرأة هو ثمار ونتيجة لرحلة كفاح بدأت منذ فترة طويلة، بداية من عشرات السنوات في عصور مختلفة".

وأضافت مارثا محمود خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني، إيمان عز الدين، أن المرأة المصرية على الصعيد السياسي كانت وما زالت المناضلة في الكثير من المجالات، مؤكدًة: “المرأة المصرية عانت كثيرًا من التهميش في عصور سابقة.. إلا أنها كافحت لإثبات وجودها”.

وأوضحت أن المرأة المصرية تستحق بالفعل ما وصلت إليه بل أكثر مما وصلت إليه، لافتة إلى أن رحلة الكفاح لم تكتمل بعد، مشيدة بالقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: "لو لم تكتمل المعادلة بوجود إرادة للقيادة السياسية لتكليل قصة هذا الكفاح، فما كانت لتصل المرأة المصرية لما وصلت إليه".

ووجهت مارثا محمود رسالة شكر للقيادة السياسية، قائلة: "أحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الذي آمن بعظمة المرأة المصرية ومنحها الفرصة".