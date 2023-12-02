"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يسلط الضوء على أهمية الإتقان في العمل

خصص برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، من تقديم منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، فقرة عن أهمية الإتقان في العمل.

وقالت الدكتورة ياسمين الحصري، ابنة القارئ الراحل محمود خليل الحصري، إن كل إنسان عليه مسؤولية ودور في بيته والمجتمع، حيث إن كل إنسان خلقه الله في مهمه وسوف يسأل عنها أمام ربه، فعلى الجميع أن يتقن ما يقوم به.

وأضافت أن الإتقان يعني الإحسان، ومن يتقن عمله يعي بحقيقة الإيمان الحقيقي، متابعه: "الإتقان في العمل يوصلنا إلى البركة، والرزق مش فلوس فقط لكن في شتى أنواع النعم".

وتابعت: "العالم بالكامل يعاني حاليا من ظروف طارئة لم تكن في حسبان الإنسان، وأنا أشكر ما تقدمه مصر حاليا لأهالي قطاع غزة، وفي الحقيقة الأطباء المصريين لا ينامون في سبيل إنقاذ أهالي قطاع غزة".