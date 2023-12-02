بأنبوبة أكسجين وكرسى متحرك.. مصرى يشارك فى الانتخابات الرئاسية بالخارج

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، تقريرًا عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج.

وعرض التقرير لقطات لمصري على أنبوبة أكسجين وكرسي متحرك أصر على الحضور والمشاركة في العرس والاستحقاق الانتخابي لرسم مستقبل مصر.

وأضاف التقرير أن مصر تختار مستقبلها والمصريون في الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني.