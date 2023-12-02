"هاريس" تشكر الرئيس السيسى على العمل الدءوب فى التوصل للهدنة فى غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي، وفقًا لقناة إكسترا نيوز.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الجانبان عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعامل الثنائي في المجالات كافة، فضلًا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد اللقاء التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، معربًا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدءوب والمخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى دور مصر المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.