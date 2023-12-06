الشعب الديمقراطى: الانتخابات الرئاسية ستكون لها آثارها السياسية والاقتصادية

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الرئاسية لن يكون لها أثر سياسي فقط، ولكن ستمتد آثارها إلى الجوانب الاقتصادية أيضًا.

النزول للانتخابات يعلم الأجيال القادمة أن الصندوق هو وسيلة اختيار الحاكم

وأضاف "فؤاد" خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأثر المباشر لمشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، هو ممارسة لحقه في اختيار رئيس الجمهورية ودرس للأجيال القادمة أن الصندوق هو الوسيلة الوحيدة لاختيار الحاكم وليس الطرق الأخرى.