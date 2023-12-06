الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشعب الديمقراطى: الانتخابات الرئاسية ستكون لها آثارها السياسية والاقتصادية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن  الانتخابات الرئاسية لن يكون لها أثر سياسي فقط، ولكن ستمتد آثارها إلى الجوانب الاقتصادية أيضًا.

 

النزول للانتخابات يعلم الأجيال القادمة أن الصندوق هو وسيلة اختيار الحاكم

وأضاف "فؤاد" خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأثر المباشر لمشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، هو ممارسة لحقه في اختيار رئيس الجمهورية ودرس للأجيال القادمة أن الصندوق هو الوسيلة الوحيدة لاختيار الحاكم وليس الطرق الأخرى. 

حزب الشعب الديمقراطي الانتخابات القادمة اختيار الحاكم صوت المواطن اقتصادي

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