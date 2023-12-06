رئيس حزب المؤتمر يكشف عن تيسيرات جديدة للناخبين خلال الاستحقاق الرئاسى 2024

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن القاضي المشرف على اللجان في الانتخابات الرئاسية، له صلاحية اتخاذ أي قرارات يراها، لضبط مقار الاقتراع وضمان انتظام سير عملية التصويت.

وأضاف فرحات في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإشراف القضائي تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات على الناخبين ومنها أنه يسمح للانتخاب للمواطنين ببطاقات الرقم القومي حتى لو كان غير ساري، أو بجواز السفر إذا كان ساريًا، موضحًا أن الكشوف الانتخابية مزودة برقم البطاقة ويتم توقيع الناخب، وكذلك الحبر الفسفوري وكل هذا من ضمانات الانتخابات.

متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لسير العملية الانتخابية

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح متابعة اللجان الانتخابية طوال اليوم، للتدخل السريع في الطوارئ وتقديم التسهيلات اللازمة، فمثلًا "لو تخلف أحد القضاة عن اللجنة يتم استبداله فورًا".

وأكد أن الهيئة الوطنية راعت ذوي الإعاقة سواء السمعية أو البصرية حتى يتم تمكينهم من الأدلاء بأصواتهم، وتم توفير بطاقات بطريقة برايل للإعاقات السمعية.