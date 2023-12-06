الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب التجمع: الشباب سيتصدرون المشهد في الانتخابات الرئاسية

النائب سيد عبدالعال
النائب سيد عبدالعال

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه يستعد للمشاركة  في مؤتمر انتخابي لحزب التجمع في بولاق الدكرور للتوعية والحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني يجب على الجميع تأديته على أكمل وجه.

الانتخابات لها علاقة بمستقبل الشباب

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه أيام الانتخابات الأحد والاثنين والثلاثاء بعدما رأيناه في تصويت المصريين بالخارج المشهد سيتصدره الشباب والفتيات لأن الأمر يتعلق بمستقبلهم.

وتابع، أنه بعد انتخابات الرئاسة ندخل على انتخابات المحليات وانتخابات النقابات وهي خاصة بالشباب.

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