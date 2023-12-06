محافظ قنا يتفقد اللجان الانتخابية قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، عصر اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على عددٍ من اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها، رافقهم خلالها عدد من القيادات التنفيذية في محافظة قنا.

وشملت الجولة المرور على عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة.

من جهته، وجّه محافظ قنا، بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كل الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة.

كما شدد محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، موجهًا رؤساء المدن برفع جميع الإشغالات بمحيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية في عددٍ من أنحاء محافظة قنا المختلفة.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.