FIFA يعلن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) القوائم النهائية للفرق السبعة التي ستشارك في كأس العالم للأندية التي ستقام في جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وقامت الأندية السبعة بتسجيل أسماء قوائمها النهائية بشكل رسمي حيث ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وحشدت الفرق السبعة تشكيلتها الكاملة للظفر باللقب حيث يتوجد في قائمة مانشستر سيتي نجوم الصف الأول مثلرودري وبرناندو سيلفا وجوليان ألفاريز وكيفن دي بروين، ويتواجد في قائمة إتحاد جدة السعودي لويز فيليبي ونغولو كانتي وفابينو وجوتا وكريم بنزيما.

وضم تشكيل الأهلي أبرز نجومه مثل محمد الشناوي وحسين الشحات وكهربا.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في البطولة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق وعلى معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أنتوني موديست ومحمود كهربا وبيرسي تاو

واصطحب كولر 5 لاعبين مستبعدين من خارج القائمة الأساسية التي ضمت 23 لاعبًا.

موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل وتستضيفها المملكة العربية السعودية وسيشارك في كأس العالم للأندية 7 أندية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ كل فريق رحلته في البطولة وفقًا للقارة التي يشارك بها والسبب وراء مشاركته.

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موعد أول مباراة في كأس العالم للأندية 2023

وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن مباراة الافتتاح ستكون بين اتحاد جدة السعودي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 ديسمبر.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

وسيتقابل الفائز من هذه المباراة مع فريق الأهلي بطل أفريقيا، كما ستقام مباراة أخرى في الدور الثاني بين بطل دوري أبطال آسيا "أوراوا ريدز" وبطل كونكاكاف "ليون" في 15 ديسمبر.

وستقام المباراتان الثانية في التصفيات في 15 ديسمبر، وسيتأهل الفائز من المباراتين إلى نصف النهائي الذي سيلعب في 18 و19 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد وستقام المباراة في 18 ديسمبر.