بدء التوافد الجماهيرى للمؤتمر الختامى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى الجيزة

بدأ منذ قليل، التوافد الجماهيري لحضور المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسي الدكتورعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد بمسقط رأسه بقرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.

وتوافد أعضاء وقيادات حزب الوفد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من أعضاء الحزب بالمحافظات، وكان أبرز الحضور النائب المهندس حازم الجندى، والنائب الدكتور ياسر الهضيبي، والنائب الدكتور أيمن محسب، والنائبة سحر القاضي، والنائب عبدالباسط الشرقاوى، والنائب سعيد ضيف الله، والنائب السابق عيد هيكل المنسق العام للحملة، والنائب السابق عصام الصباحي مدير الحملة، والمهندس حمدى فوطة عضو الهيئة العليا، ومحمد فؤاد عضو الهيئة العليا، ومحمد حلمى سويلم عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي شريف عارف.