الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يؤثر قلة النوم والسهر على جسم الإنسان؟

ارشيفية
ارشيفية

يعتبر النوم الجيد والكافي من الأمور الأساسية التي تحتاجها الجسم ليحافظ على صحته وعافيته. ومع ذلك، يعاني الكثير من الأشخاص من قلة النوم والسهر بسبب أسباب مختلفة، مثل العمل أو الدراسة أو الأنشطة الترفيهية. ولكن ما هي تداعيات قلة النوم والسهر على جسم الإنسان؟

 كشف موقع healthdirect الصحي تأثير قلة النوم والسهر على جسم الإنسان وكيف يؤثر ذلك على صحته؟

تأثير قلة النوم على الصحة العقلية

 يؤدي قلة النوم إلى تراكم التعب والإجهاد، مما يؤثر على الصحة العقلية للإنسان. يعاني الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم من زيادة في مستوى القلق والتوتر، ويصبحون أقل قدرة على التركيز والانتباه.

تأثير قلة النوم على الصحة الجسدية

 يعد النوم الكافي أمرًا ضروريًا لتجديد وتجدد خلايا الجسم وإعادة توازن العمليات الحيوية. عند قلة النوم والسهر المستمر، يتأثر جهاز المناعة ويضعف، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والعدوى. كما يؤثر قلة النوم على نظام الهرمونات في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

تأثير قلة النوم على الأداء والتركيز

ويؤثر قلة النوم على قدرة الإنسان على التركيز والانتباه، مما يؤدي إلى تراجع في الأداء العقلي والذهني. يصبح الشخص أكثر عرضة للخطأ والتباطؤ في أداء المهام، سواء في العمل أو الدراسة، مما يؤثر سلبًا على أدائه وإنتاجيته.

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تأثير قلة النوم على الجمال والمظهر

ويعتبر النوم الكافي جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة والشعر. وعند قلة النوم، يصبح الجلد باهتًا وتظهر عليه التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين. كما يؤثر قلة النوم على صحة الشعر وقوته، مما يزيد من مشاكل التساقط والتلف.

 تأثير قلة النوم على المزاج والعلاقات

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم من تغيرات في المزاج والعاطفة. يصبحون أكثر عصبية وسهولة للتهيج، مما يؤثر على علاقاتهم الشخصية والاجتماعية.

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