الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول بمجمع ناصر الطبي لـ"الدستور": الطواقم الطبية نزحت للجنوب والوضع كارثي

مجمع ناصر الطبي بغزة
مجمع ناصر الطبي بغزة

كشف الدكتور سليم صقر، رئيس قسم الجراحة بمجمع ناصر الطبى في قطاع غزة، عن تطورات الأوضاع الحالية في المجمع وخاصة مع نزوح الآلاف إلى المجمع مع تجدد العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على مناطق متفرقة في خانيونس.

وأكد صقر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوضع صعب جدا للغاية حاليا في مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى تكدس المواطنين والنازحين.

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وأضاف صقر أن الوضع في المستشفى صعب للغاية، وخاصة أن الطواقم الطبية لا تستطيع القدوم للمستشفى، لافتا إلي أن هناك نقص شديد في الكوادر الطبية بالمجمع، موضحا أنه قام بالنزوح إلي رفح بسبب شدة القصف واستهدف كل ما هو متحرك.

وأوضح أن الطواقم الطبية باتت لا تستطيع التحرك والقدوم إلي مجمع ناصر بسبب الطرق المكسرة والحواجز الإسرائيلية.

صقر: لا مياه ولا وقود والجرحي مكدسين بالطرقات في مجمع ناصر

وحول وضع المرضي والجرحي، أوضح صقر أن المرضى مكدسين في طرقات المستشفى، ولا يوجد أسرة في قسم الطوارئ، موضحا أن المصابين يتم عمل الإسعافات الأولية لهم على الأرض، فيما ينتظر العشرات الدور لإجراء عمليات جراحية لهم، لافتا إلي أنه تم تأجيل عمليات كانت في انتظار دورها من إصابات خلال الأيام السابقة.

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صقر: الطواقم الطبية نزحت إلي رفح جنوب قطاع غزة

وأضاف صقر أن معظم الطواقم الطبية نزحت إلي رفح جنوب غزة، ومنهم من علق في وسط القطاع وتحديدا في دير البلح والنصيرات.

كما أكد صقر أن الوضع فى غزة كارثي لا وقود لا مياه صحية بالمستشفى، وأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ دائمًا في حالة طوارئ وقوة الاستيعاب أصبحت قليلة مقارنة بعدد المصابين.

وسبق، وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من تزايد خطر وقوع جرائم وحشية في غزة، وحث الأطراف المعنية على الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

رئيس قسم الجراحة قطاع غزة الجرحى مجمع ناصر الطواقم الطبية جنوب غزة

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