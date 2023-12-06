الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منتدى الشعر المصري يناقش سرير فارغ لـ سمية عبد المنعم بالتجمع

سرير فارغ
سرير فارغ

يقيم منتدى الشعر المصري بحزب التجمع، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية (سرير فارغ) للقاصة سمية عبد المنعم يشارك في المناقشة الشاعر والناقد عيد عبد الحليم، رئيس تحرير مجلة أدب ونقد ومنسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري، والروائية والناقدة د. هويدا صالح ويديرها الشاعر والروائي علي عطا.

تضم المجموعة عدة نصوص قصصية منها إيزيس وقميص أخضر، وناجية والولي والطاحونة، وشارع والحديقة والمحجر وغيرها.

يقول الشاعر عيد عبد الحليم عن المجموعة: (تقدم سمية عبدالمنعم في مجموعتها سرير فارغ ما يسمى بسرديات تعاقب الأزمنة، بما لها من أثر على النفس البشرية، وفق رؤية تعتمد على البعد الجدلي، من حيث إظهار ذلك التضاد الواضح ما بين تلك الأزمنة، والذي يجعل هناك صراعا خفيا داخل الذات الملأي بالهزائم والشجن، والتي بالرغم من كونها تعيش على أرض الواقع إلا أنها مأزومة بالماضي الذي كان.

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يأتي ذلك عبر استخدام عدة تقنيات من أهمها الفلاش باك، والمفارقة ما يمنح قصص المجموعة حيوية على مستوى السرد، وعلى مستوى الرؤية).

تقام الندوة في السادسة مساء الإثنين المقبل بالمقر المركزي لحزب التجمع شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب القاهرة.

من أجواء قصة “الطاحونة"

بين بيتنا والطاحونة مسافة طويلة، لا أذكر أني يومًا تأففت من طولها، بل كانت بالنسبة إليّ وانا ابنة الخامسة لحظات مرح واستمتاع أنتظرها بولهٍ لا يقاوم.

نسمات الفجر وهي تتسلل إلى رئتيّ، شعاع الشمس الكسول يتمدد في وجل، ليغمر وجهي بدفئه فأبتسم إليه في فرح، قبضة كف أمي وهي تحتضن كفي في حرص وقوة وامتنان، دفقة خطواتي على حقول البرسيم وأمي ترشدني إلى موضع آمن لخطوي.

كلها لحظات سكْر أنستني معنى المسافات وشقاءها.

منتدي الشعر المصري حزب التجمع سمية عبد المنعم عيد عبد الحليم هويدا صالح

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