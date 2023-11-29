منتدى الشعر المصري يناقش ديوان "أنا جائع يا رب" لكريم عبدالسلام

أقام منتدى الشعر المصري بحزب التجمع ندوة لمناقشة ديوان “أنا جائع يا رب” للشاعر كريم عبدالسلام.

شارك في المناقشة الشاعر والناقد عيد عبدالحليم منسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري، والناقدة د. هويدا صالح، والروائي أحمد إبراهيم الشريف، وإدارتها الشاعر والروائي علي عطا.

تحدثت د. هويدا صالح عن أن الديوان هو تكملة لمشروع كريم عبدالسلام الشعري، فهو شاعر مهموم بالقضايا الكبرى، بعيدا عن قصيدة التفاصيل، حيث يسعى دائما إلى خلق حالة من الجدل داخل النص الشعري، مستفيدا من تقنيات سردية متنوعة.

وأكد الشاعر عيد عبد الحليم أن عبدالسلام منذ ديوانه الثاني “بين رجفة وأخرى” وصولا إلى هذا الديوان يقدم خطابا شعريا يهتم بالبعد الإنساني من خلال طرح رؤى جمالية لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما أنه وظف في ديوانه عناصر فنية تنتمي إلى المسرح ومنها المنظر المسرحي والمسرح داخل المسرح، كما يستمد نصه روافد من الموروث الشعبي والتراث الفرعوني.

وأكد الروائي أحمد إبراهيم الشريف أن الخطاب الشعري عند عبدالسلام يتسم بالخصوصية، مستفيدا من عناصر الخطاب السردي ليقدم رؤية للعالم المأزووم، مستخدما عناصر سردية مثل المونولوج والمتاحة وغيرها.

كما شهدت الندوة مداخلة للشاعر عاطف عبد العزيز أشار خلالها إلى مجموعة من الخصائص الفنية في تجربة الشاعر، من خلال ديوانه الأخير.

الأمسية جاءت في إطار النشاط الذي يقيمه منتدى الشعر المصري، من خلال سلسلة ندوات وأمسيات تحاول الاقتراب من المشهد الشعري المصري والعربي، وإلقاء الضوء على التجارب الشعرية المختلفة، وتقديم الأصوات المميزة، من مختلف التيارات الشعرية خاصة التيارات التجديدية منها.