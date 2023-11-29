الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منتدى الشعر المصري يناقش ديوان "أنا جائع يا رب" لكريم عبدالسلام

منتدى الشعر المصري
منتدى الشعر المصري

أقام منتدى الشعر المصري بحزب التجمع ندوة لمناقشة ديوان “أنا جائع يا رب” للشاعر كريم عبدالسلام.

شارك في المناقشة الشاعر والناقد عيد عبدالحليم منسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري، والناقدة د. هويدا صالح، والروائي أحمد إبراهيم الشريف، وإدارتها الشاعر والروائي علي عطا.

تحدثت د. هويدا صالح عن أن الديوان هو تكملة لمشروع كريم عبدالسلام الشعري، فهو شاعر مهموم بالقضايا الكبرى، بعيدا عن قصيدة التفاصيل، حيث يسعى دائما إلى خلق حالة من الجدل داخل النص الشعري، مستفيدا من تقنيات سردية متنوعة.

وأكد الشاعر عيد عبد الحليم أن عبدالسلام منذ ديوانه الثاني “بين رجفة وأخرى” وصولا إلى هذا الديوان يقدم خطابا شعريا يهتم بالبعد الإنساني من خلال طرح رؤى جمالية لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما أنه وظف في ديوانه عناصر فنية تنتمي إلى المسرح ومنها المنظر المسرحي والمسرح داخل المسرح، كما يستمد نصه روافد من الموروث الشعبي والتراث الفرعوني.

txt

الجمعة.. ندوة فى محبة عز الدين نجيب بجمعية "الفنون الجميلة"

وأكد الروائي أحمد إبراهيم الشريف أن الخطاب الشعري عند عبدالسلام يتسم بالخصوصية، مستفيدا من عناصر الخطاب السردي ليقدم رؤية للعالم المأزووم، مستخدما عناصر سردية مثل المونولوج والمتاحة وغيرها.

كما شهدت الندوة مداخلة للشاعر عاطف عبد العزيز أشار خلالها إلى مجموعة من الخصائص الفنية في تجربة الشاعر، من خلال ديوانه الأخير.

الأمسية جاءت في إطار النشاط الذي يقيمه منتدى الشعر المصري، من خلال سلسلة ندوات وأمسيات تحاول الاقتراب من المشهد الشعري المصري والعربي، وإلقاء الضوء على التجارب الشعرية المختلفة، وتقديم الأصوات المميزة، من مختلف التيارات الشعرية خاصة التيارات التجديدية منها.

منتدي الشعر المصري حزب التجمع مناقشة ديوان أنا جائع يا رب كريم عبدالسلام لناقد عيد عبدالحليم هويدا صالح

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

زيادة 15 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023 فى مصر

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعلن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس

الدرع المحصن للمسلم.. دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟