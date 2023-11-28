الجمعة.. ندوة في محبة عز الدين نجيب بجمعية "الفنون الجميلة"

تقيم جمعية محبي الفنون الجميلة ندوة بعنوان “فى حب الفنان الناقد عزالدين نجيب”؛ في السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ الخميس.

المشاركون فى الندوة

يشارك فى الندوة كل من د.حمدى ابوالمعاطى، الفنان وجيه يسى، الفنان الناقد محمد كمال، محمود عوضين، يدير اللقاء محمد نوار، كما تدعو جمعية محبى الفنون الجميلة لكل محبى وتلاميذ الفنان عزالدين نجيب للمشاركة.

يعد عز الدين نجيب واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 – 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

مؤلفات عز الدين نجيب النقدية

صدر له العديد من المؤلفات النقدية منها:"فجر التصوير المصرى الحديث 1985 عن (دار المستقبل العربى) التوجه الاجتماعى للفنان المصرى المعاصر 1997 ( المجلس الاعلى للثقافة )، موسوعة الفنون التشكيلية (3 اجزاء ) عن دار نهضة مصر) 2008، الانامل الذهبية ( عن دار نهضة مصر ) 2009، ستائر الضوء 1996 ( عن العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة )، فنانون وشهداء 2000 ( مركز القاهرة دراسات حقوق الانسان )، التوجة الاجتماعى للفنان المصرى المعاصر ( المجلس الاعلى للثقافة ) 1997، انشودة الحجر 1999، (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، الابداع والثورة ( حامد عويس ) 2004 – ( الهيئة العامة لقصور الثقافة )، محمود بقشيش: فنان وعصر 2007 ( الهيئة العامة لقصور الثقافة )، الفنان عبد الغنى ابو العينين – مكتبة الديوان – القاهرة 2007، الوشاحى كاشف الافاق ( الهيئة العامة للكتاب 2014)، الفنان جميل شفيق، بين الحلم والاسطورة ( الهيئة العامة للكتاب 2017)، تحولات الفن عند مفصل القرنين (الهيئة العامة للكتاب 2018، الفنان المصرى وسؤال الهوية.. بين الحداثة والتبعية ( مؤسسة ضى بالقاهرة 2022).