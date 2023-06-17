السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أصوات شعرية تغرد في أمسية منتدى الشعر المصري بحزب التجمع

أصوات شعرية تغرد
أصوات شعرية تغرد في أمسية منتدى الشعر المصري بحزب التجمع

يقيم منتدى الشعر  المصري أمسية شعرية، يديرها الشاعر عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، ومنسق عام أنشطة المنتدى، و يشارك فيها مجموعة من الشعراء من أجيال مختلفة منهم أمجد ريان وعبد المقصود عبد الكريم  وأسامة مهران وأحمد الجعفري وطارق هاشم وعبد الحكم العلامي ومؤمن سمير ومحمد حسني عليوة، والشاعر التونسي حافظ محفوظ، وذلك في السابعة مساء الإثنين 19 يونيو، وتقام الأمسية بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 ش كريم الدولة ميدان طلعت حرب القاهرة.

 

جدير بالذكر أن الأمسية تأتي في إطار  النشاط الذي يقيمه منتدى الشعر المصري ، من خلال سلسلة ندوات وأمسيات تحاول الاقتراب من المشهد الشعري المصري والعربي، وإلقاء الضوء على التجارب الشعرية المختلفة، وتقديم الأصوات المميزة، من مختلف التيارات الشعرية خاصة التيارات التجديدية منها.

 

 

الشاعر عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد أمجد ريان عبد المقصود عبد الكريم أسامة مهران وأحمد الجعفري

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