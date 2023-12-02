مناقشة رواية "ابتسامة بوذا" لـ شريف صالح في صالون العابرون الثقافي

يحل الكاتب القاص شريف صالح، في ضيافة صالون العابرون الثقافي، لمناقشة روايته “ابتسامة بوذا”، والصادرة عن دار خطوط وظلال.

تفاصيل مناقشة رواية ابتسامة بوذا

ففي الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري، تعقد بصالون العابرون الثقافي لمؤسسه الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، أمسية جديدة لمناقشة رواية الكاتب شريف صالح ابتسامة بوذا، والتي صدرت في النصف الأول من العام الجاري، وتقع في 24 فصلا.

هذا ويتناول رواية ابتسامة بوذا، بالنقاش والنقد والتحليل كل من: الشاعر عمر شهريار، الناقد إبراهيم النحاس، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، ويدير اللقاء الشاعر والروائي محمد عكاشة، وذلك في رحاب متحف دكتور هشام الفخراني.

تدور أحداث رواية “ابتسامة بوذا”، حول قصة روائي يحمل اسمًا وهميًا هو "مار"، يسافر إلى أبوظبي ويقضي أيامًا في أحد الفنادق هناك، وهو يخطط لكتابة رواية عن الفنانة الراحلة سعاد حسني، لكنه يفاجأ بأن الفندق أصبح مهجورًا فجأة، ولا يوجد به أحد سواه، وتنقطع صلاته بالعالم المحيط والمعزول بين الصحراء والماء.

من اللحظة الأولى في رواية “ابتسامة بوذا”، يبدو "مار" مشوش الذهن ويرى التفاصيل والواقع من حوله بقدر من الغرائبية. ففي عمله الأصلي في شركة استصلاح الأراضي يجبره مديره على تربية الضفادع، وعندما يذهب إلى المطار يُسرق "التاب" منه ويلتقي شرطيًا غريب الأطوار يناقشه عن الشعر والنساء.

كذلك حين تقلع به الطائرة يُفاجأ أنها مليئة برجال الدين وقد صعدوا إليها في مهمة غامضة لاصطياد الشيطان. أجواء من الغرائبية والفانتازيا والرمزية تحيط برحلة البطل منذ استعداده لمغادرة القاهرة، وتدفعه لأن يطرح على نفسه أسئلة شتى حول الموت والحياة والدين والحب والمصير، ومدى قدرة الإنسان على إدراك الواقع.

شريف صالح

يشار إلى أن شريف صالح صاحب رواية “ابتسامة بوذا”، كاتب وقاص، من مواليد محافظة دمياط، صدر له العديد من الأعمال القصصية نذكر من بينها “إصبع يمشي وحده” عام 2007 ــ “مثلث العشق” عام 2009 ــ “شخص صالح للقتل” عام 2011 ــ وفي نفس العام صدرت له دراسة نقدية بعنوان “نجيب محفوظ وتحولات الحكاية” ــ مسرحية “رقصة الديك” عام 2011 ــ “بيضة على الشاطئ” مجموعة قصصية عام 2013 ــ “دفتر النائم” مجموعة قصصية وصدرت عام 2015 ــ “مدن تأكل نفسها” ــ “شعر غجري تتطاير منه الحجارة” ــ “شق الثعبان” وغيرها.

وتعد روايته ابتسامة بوذا هي عمله السردي الروائي الثاني، حيث صدرت له رواية من قبل بعنوان “حارس الفيسبوك”، عن الدار المصرية اللبنانية عام 2017.كما صدرت له مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، رواية بعنوان “أينشتاين .. أسرار القطعة 99”.