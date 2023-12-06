بوستر إرشادى وبطاقة اقتراع بطريقة برايل.. تسهيلات التصويت لذوى الهمم فى الانتخابات الرئاسية 2024

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة عملت على تنفيذ بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي، لتسهيل عملية تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما تم العمل على توفير كل الإجراءات التي تضمن تصويت ذوي الهمم في الانتخابات، وسيكون اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، بينما الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية سيكون اقتراعهم من خلال النموذج الإرشادي "البوستر" في اللجان الانتخابية.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة؛ للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.