الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بوستر إرشادى وبطاقة اقتراع بطريقة برايل.. تسهيلات التصويت لذوى الهمم فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة عملت على تنفيذ بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي، لتسهيل عملية تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما تم العمل على توفير كل الإجراءات التي تضمن تصويت ذوي الهمم في الانتخابات، وسيكون اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، بينما الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية سيكون اقتراعهم من خلال النموذج الإرشادي "البوستر" في اللجان الانتخابية.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة؛ للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة ذوي الهمم الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

أسماء ورموز مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.. ومعرفة اللجان

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث في الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية