الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك لمصر".. منسق حملة بشبابها في نجع حمادي: الوطن ينادي الجميع

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أشاد محمد قاسم، منسق حملة بشبابها في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بمبادرة صوتك لمصر التي دشنتها مؤسسة “الدستور”، لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، كونها أهم استحقاقات الدولة المصرية لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال منسق حملة بشبابها في مركز نجع حمادي بقنا، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي بدأت في الخارج منذ أيام، ومن المزمع أن تنطلق في الداخل الأحد المقبل، واجب واطني على كل مصرى ومصرية، وتؤكد على أن المصريين يدًا واحدة.

وأضاف قاسم في سياق تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المصريين جميعا عليهم الخروج في حشود هائلة منذ الدقائق الأولى لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، لافتًا إلى أنه لا بد من المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، قائلًا: "كلنا هنشارك عشان مصر وهنخرج ستات ورجالة من أجل وطننا الغالي".

وأشار منسق حملة بشابها في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، في سياق تصريحاته لـ"الدستور"، أنه لابد من الخروج من أجل التعبير عن رأي كل مصري ومصرية، مؤكدًا أن الوطن الآن يحتاج لكل مواطن مصري، ولا يمكن أن يتخلى أي مواطن عن الوطن حينما يناديه.

وأفاد قاسم بأن المبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، تؤكد على أن الانتخابات المقبلة والمشاركة فيها كأهم استحقاق انتخابي، هو واجب على جميع فئات المجتمع المصرى، موضحًا أنه لا بد على كل أسرة مصرية ان تدشن مثل تلك المبادرة داخل المنزل وبين أفراد أسرتها ليخرج المصريين في حشود هائلة في اللجان الانتخابية الاحد المقبلة. 

قنا انتخابات الرئاسة مركز نجع حمادي حملة بشبابها محافظة قنا

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