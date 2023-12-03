مدير "تعليم نجع حمادي" يعقد اجتماعا موسعا بمديري المدارس المتخذة مقار انتخابية

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، بقاعة اجتماعات مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، اجتماعا موسعا، بمديري المدارس المخصصة كمقار انتخابية، ورؤساء الأقسام بديوان الإدارة، ومسؤولي المخازن والاستراحات، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها تلك المدارس لاستقبال مسؤولي اللجان الانتخابية، وتوفير ما يلزم من احتياجات وسبل الإعاشة، لتحقيق الراحة والهدوء، وتسهيل سير العملية الانتخابية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

54 مقرا انتخابيا بالمدارس

وقال مدير عام الإدارة، إن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تضم 54 مقرا انتخابيا بالمدارس التابعة للإدارة، مؤكدا علي أنه جري مراجعة استعدادات تلك المدارس المتخذة كمقار انتخابية من خلال تشكيل مجموعات عمل تضمنت التوجيه المالي والإداري، والمتابعة وتقويم الأداء، والأمن، ورؤساء الأقسام، مع التشديد علي اتخاذ اللازم نحو استكمال التجهيزات اللازمة التي تكفل سير العملية الانتخابية علي الوجه الأكمل، وتحقق الراحة لمسؤولي اللجان الانتخابية.



يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية، تنطلق داخل مصر، الأحد المقبل الموافق 10 من ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

مجموعات عمل للمرور على المدارس المخصصة كمقار لجان انتخابية

وكان قد شكلت الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، مجموعات عمل للمرور على المدارس المخصصة كمقار لجان انتخابية، للتأكد من جاهزيتها استعدادا لانتخابات الرئاسة المزمع انطلاقها داخليا في الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وصرح الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أنه جرى تكليف 8 مجموعات عمل مكونة من 4 إلي 5 أفراد من أقسام المتابعة وتقويم الأداء، والجودة واللامركزية، والتوجيه المالي والإداري، ورؤساء الأقسام بديوان الإدارة، للمرور على 54 مدرسة متخذة كمقار انتخابية، لمراجعتها والوقوف على مدي جاهزيتها، للانتخابات الرئاسية، فضلا عن التأكد من توافر خطوط التليفونات، والأبواب الحديدية لها لتأمينها.