السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يناقش خطة توفير السلع الغذائية الأساسية

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعًا طارئًا، لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو، في إطار تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه تم توزيع 1397 طنًا من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحلات البقالة ومنافذ مشروعات الأمن الغذائي، والمنافذ التابعة للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية والشوادر والمعارض التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بشكل يومي.

وأضاف الداودي أنه خلال شهر يناير المقبل سيتم بدء موسم عصير القصب بمصانع السكر التابعة للمحافظة التى ستساعد فى القضاء نهائيًا على الأزمة وتوفير كميات كبيرة من السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التى تسهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وافتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى بدأت بالعرض المسرحي "ليلة القتلة" الذى أقيم بقصر ثقافة قنا، ويستمر عرضه حتى الثلاثاء 5 ديسمبر الجارى بالمجان لأبناء المحافظة، ويقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومن إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج الفنان محمد الشرقاوي.

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