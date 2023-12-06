صوتك لمصر.. يسرى الديب النزول للانتخابات يعكس عظمة الشعب المصرى أمام العالم

أكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المواطن له دور كبير في بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة، والمواطن مشارك بصورة أو أخرى بالعملية الانتخابية، وفترة الحملة الانتخابية كافية جدًا وأغلب المرشحين شخصيات عامة معروفة لأنهم قادمين من خلفيات حزبية ويكون سهل لهم التحرك في الحملات الانتخابية، مثمنًا مبادرة "صوتك لمصر"، والتي أطلقتها جريدة "الدستور".

وأضاف الديب، أن مصر على أعتاب واحد من أرفع الاستحقاقات الدستورية في النظام السياسي المصري، مشددًا على ثقته التامة في نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم، وكان للحوار الوطني الدائر والمستمر دور كبير في التسهيل من دور الهيئة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث يمثل خطوة فارقة خلال الفترة الراهنة.

مبينًا مشاركة الإدارة العامة للشباب بأندية التطوع والجوالة والفتاة والمرأة في حملة شارك لحث المواطنين والأهالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن أندية التطوع يبغ عددها 1200 شاب وفتاة بواقع 25 متطوعًا في إجمالي 48 فريقا على مستوى مراكز الشباب بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية التي ستجري أيام "10، 11، 12" ديسمبر الجاري، لابد أن تعكس وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم، حيث قامت مراكز الشباب بقطاع شباب كفر الزيات لحث المواطنين المواطنين والأهالي للمشاركة في الأنتخابات الرئاسية 2024 وذلك بنشر النشرات التوعوية التي نفذتها محافظة الغربية.

وقال وكيل الوزارة، إن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكل ربوع المحافظة باعتبارهم عنصرًا حيويًا في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم؛ لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى أن نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.