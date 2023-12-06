الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد القضاة على مجمع دمنهور الثقافي  لاستلام أوراق الاقتراع على انتخابات رئاسة الجمهورية

المستشار أحمد الجعيدى
المستشار أحمد الجعيدى

بدأت صباح اليوم عملية تسليم مظاريف اللجان الفرعية للقضاة المسؤولين عن إشراف الانتخابات الرئاسية في مجمع دمنهور الثقافي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، مع القيام بالشرح  الكامل لجميع الإجراءات التى سيتم إتباعها من قبل القضاة خلال عملية الاقتراع القضاه المشريفين على العملية الانتخابية بجميع الإجراءات  التى ستتم يوم الأحد الموافق  وعلى مدار ثلاثة أيام. 

تقسيم التسليم إلى 18 لجنة عامة

وقامت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم يوسف رئيس شمال دمنهور والمستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور بجميع التجهيزات اللازمة لتسليم  الأوراق الخاصة بالاقراع على انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تم  تقسيم التسليم الى عدد، 18 لجنة عامة، وهم بندر دمنهور،  ومركز دمنهور، وحوش عيسى، وأبو المطامير، وبندر كفر الدوار، ومركز كفر الدوار، ومركز رشيد، ومركز إدكو، ومركز رشيد، ومركز المحمودية، ومركز شبراخيت، ومركز الرحمانية،ومركز ايتاى البارود، ومركز الدلنجات، ومركز كوم حمادة، ومركز بدر، وقسم شرطة النوبارية، ومركز شرطة وادى النطرون. 

وتوافد القضاة منذ الصباح الباكر على مجمع دمنهور الثقافي للاستلام وذلك طبقا للمواعد المحددة لاستلام الاوراق من قبل اللجنة العامة.

تأتي هذه الخطوة استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تجرى طوال ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد القادم.

الانتخابات الرئاسية محافظة البحيرة دمنهور القاة المشرفين كوم حمادة

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