"الوطنية للانتخابات": مقار بالمناطق الصناعية لتقليل كثافات لجان الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى تحديد مقرات انتخابية بالمناطق الصناعية لتقليل الكثافات على لجان الانتخابات الرئاسية.

وأضاف البنداري، خلال مؤتمر صحفي، أن أي مواطن يحق له الآن الاستعلام عن مقر انتخابه ومقر المغتربين، من خلال موقع الهيئة الوطنية، مشيرًا إلى أنه من مساء غد سيتم نقل القضاة والمشرفين لمقار الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

ـ وحددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

ـ تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

ـ تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.