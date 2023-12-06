الدفاع الروسية تعلن عن خسائر كبيرة تكبدها الجيش الأوكرانى فى محاور القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن أن خسائر الجيش الأوكراني البشرية في محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نحو 1030 جنديًا، إضافة إلى إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين وعشرات المسيرات.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أن أوكرانيا خسرت نحو 140 عسكريًا في محور كوبيانسك، و290 جنديًا في محور كراسني ليمان، و300 جنديًا في محور دونيتسك، و165 جنديًا في محور جنوب دونيتسك، و55 جنديًا في محور زابوروجيه إضافة إلى 80 آخرين على محور خيرسون".

وأشارت إلى إصابة نقطتي مراقبة تابعتين للواء الميكانيكي 31 واللواء 12 للأغراض الخاصة، ونقطة التحكم بالمسيرات التابعة للواء الميكانيكي 109، ومستودعات للذخيرة والوقود، وكذلك قوات ومعدات عسكرية 113 منطقة.

كما أشارت الوزارة الروسية، إلى إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و"ميغ-"29 في أجواء دونيتسك وزابوروجيه، وتدمير 76 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 8 صواريخ HIMARS وقنبلة جوية موجهة من نوع JDAM.

ضربة روسية بـ48 مسيّرة

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعرضها لهجوم روسي ليلًا بواسطة 48 طائرة مسيّرة من نوع شاهد الإيرانية الصنع انطلاقًا من جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني على منصة تليجرام، إن "ما مجموعه 48 مسيّرة من طراز شاهد 136/131 أُطلقت"، مضيفًا أن "وسائل الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة منها".

وتسببت هجمات روسية على منشآت أوكرانية للطاقة الشتاء الماضي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وترك ملايين الأشخاص في البرد والظلام لفترات طويلة.

وعززت كييف منظوماتها الدفاعية الجوية بأسلحة غربية، لكنها أقرت بأنها تحتاج لمزيد من الأسلحة لحماية مناطق معرضة للخطر.