الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تعلن عن خسائر كبيرة تكبدها الجيش الأوكرانى فى محاور القتال

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، عن أن خسائر الجيش الأوكراني البشرية في محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نحو 1030 جنديًا، إضافة إلى إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين وعشرات المسيرات.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أن أوكرانيا خسرت نحو 140 عسكريًا في محور كوبيانسك، و290 جنديًا في محور كراسني ليمان، و300 جنديًا في محور دونيتسك، و165 جنديًا في محور جنوب دونيتسك، و55 جنديًا في محور زابوروجيه إضافة إلى 80 آخرين على محور خيرسون".

وأشارت إلى إصابة نقطتي مراقبة تابعتين للواء الميكانيكي 31 واللواء 12 للأغراض الخاصة، ونقطة التحكم بالمسيرات التابعة للواء الميكانيكي 109، ومستودعات للذخيرة والوقود، وكذلك قوات ومعدات عسكرية 113 منطقة.

كما أشارت الوزارة الروسية، إلى إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و"ميغ-"29 في أجواء دونيتسك وزابوروجيه، وتدمير 76 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 8 صواريخ HIMARS وقنبلة جوية موجهة من نوع JDAM.

txt

موسكو: اعتراض أكثر من 10 مُسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل

ضربة روسية بـ48 مسيّرة

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعرضها لهجوم روسي ليلًا بواسطة 48 طائرة مسيّرة من نوع شاهد الإيرانية الصنع انطلاقًا من جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني على منصة تليجرام، إن "ما مجموعه 48 مسيّرة من طراز شاهد 136/131 أُطلقت"، مضيفًا أن "وسائل الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة منها".

وتسببت هجمات روسية على منشآت أوكرانية للطاقة الشتاء الماضي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وترك ملايين الأشخاص في البرد والظلام لفترات طويلة.

وعززت كييف منظوماتها الدفاعية الجوية بأسلحة غربية، لكنها أقرت بأنها تحتاج لمزيد من الأسلحة لحماية مناطق معرضة للخطر.

الدفاع الروسية لجيش الأوكراني عشرات المسيرات الحرب الروسية ـ الأوكرانية أوكرانيا محور 76 طائرة أوكرانية بدون طيار

مواد متعلقة

مجلة نيوزويك: القوات الإسرائيلية اقتربت من مخبأ يحيى السنوار

بوتين يصل الإمارات لبحث التعاون فى مجال الطاقة والأوضاع فى الشرق الأوسط

أسوشيتد برس: معظم سكان غزة أصبحوا محصورين في شريط ضيق

إذاعة الاحتلال: التوصل لهدنة جديدة لإطلاق المحتجزين فى غزة قد تستغرق شهرًا

الاحتلال: مقتل جنديين أحدهما فى غزة والآخر بحادث سيارة

محرقة غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال فجرا

حكاية وطن.. كيف استعاد الرئيس السيسى دور مصر القيادى فى القارة السمراء؟

حكاية وطن.. كيف توسعت دوائر حركة السياسة الخارجية المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى؟

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين