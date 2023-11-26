موسكو: اعتراض أكثر من 10 مُسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عن أن الدفاع الجوي الروسي اعترض أكثر من 10 مُسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل.

وذكرت الوزارة أنه تم تدمير ما إجماليه 11 مسيرة فوق منطقة موسكو، إقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية وإقليم بريانسك جنوبي البلاد قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وتابعت موسكو أنه تم إحباط هجمات المسيرات، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي تولا، أصيب شخص واحد بإصابات طفيفة عندما سقط الركام على مبنى سكني. وتم صد مسيرة أخرى بالقرب من بلدة بودولسك، على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب موسكو.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر منصة تلجرام إن الدفاع الجوي صد هجومًا كبيرًا بالمسيرات على العاصمة.

وقال ألكسندر بوجوماس الحاكم الإقليمي لبريانسك إنه تم إسقاط مُسيرتين فوق الإقليم.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق على مدار 21 شهرًا. وتدافع كييف عن نفسها بمساعدة عسكرية غربية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من كييف بشأن مزاعم الهجمات بالمسيرات.

ويعتبر خط المواجهة الطويل في الحرب - والذي يمتد من ساحل البحر الأسود إلى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا - بشكل متزايد أنه في حالة جمود إلى حد كبير.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده تواجه صعوبات على الحدود بسبب "الخطوات السياسية" للدول المجاورة.

وأضاف أن المسئولين الأوكرانيين يعملون على ذلك حاليًا، موضحًا: "نواجه الآن تحديًا جديدًا على هذه الحدود بسبب مسائل جديدة. أعتقد أنه يجب أن نمنح جيراننا بعض الوقت وعبر عن أمله بتسوية هذه القضية".

وبدأت شركات النقل البولندية حصار نقاط مرور السيارات على الحدود مع أوكرانيا منذ 6 نوفمبر الجاري، مطالبة باستئناف نظام التصاريح لشركات النقل التجارية الأوكرانية (باستثناء المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا) وتعليق سريان مفعول تراخيص الشركات التي تم إنشاؤها في أوكرانيا بعد فبراير عام 2022 وإجراء تفتيشها وتقسيم الطوابير للسيارات الفارغة والمحملة.