الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضربات متبادلة.. حرب روسيا وأوكرانيا تظهر على الساحة من جديد (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير عرضته عبر شاشتها، أن وزارة الدفاع الروسية دمّرت  صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، في تقريرها، ان الصاروخين الأوكرانيين هما من  طراز "نبتون" دُمرا فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبة جزيرة القرم دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية.

وخلال تقريرها، أشارت القاهرة الإخبارية، إلى أن الجيش الأوكراني، أعلن اليوم الجمعة، عن تنفيذ سلسلة عمليات ناجحة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الضفة الشرقية لنهر دنيبرو تعد الممر المائي خط الجبهة الفعلي في جنوب أوكرانيا. 

 

القاهرة الإخبارية وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود الجيش الأوكراني نهر دنيبرو

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