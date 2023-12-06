كان بيهزر مع بنته.. أزمة قلبية تنهي حياة شاب في مركز فرشوط بقنا

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على أهالي مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، عقب وفاة شاب إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مداعبته لطفلته، فهو العائل الوحيد لأسرته.

قال محمد مصطفى همام، إن نجل خاله الفقيد أبوبكر عيسى عبدالمعطي الصارف، صاحب الـ33 عامًا، من مدينة فرشوط، تُوفي فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء مداعبة طفلته الصغيرة والوحيدة معه في المنزل، حيث شعر بتعب في صدره ثم سقط على الأرض متوفيًا تاركًا لعائلته الحزن والصدمة على فراقه.

وأضاف أيضًا أن الفقيد كان يحبه الجميع ويحب عمله وانتقل للعمل في أكثر من محافظة لتوفير حياة كريمة لأسرته لم يكل ولم يمل، كمان كان يمتاز بالطيبة والشهامة بين أصدقائه الذين حولوا صفحات السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفاتر عزاء حزنًا عليه داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر السلوان.