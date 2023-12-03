الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 9 بحادث مروري في قنا

اسعاف
اسعاف

لقي فني تنظيم مصرعه وأصيب 9 آخرون، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل في نجع الجنينة، قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة في محافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل في قرية المراشدة، مركز الوقف.

وبعد الفحص تبين مصرع “عبدالهادي فكري”، فني التنظيم بمجلس قروي المراشدة، وقائد الموتوسيكل، فيما أصيب 9 آخرون جرى نقلهم إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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