الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صوتك لمصر".. مواطن: "على الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية"

صوتك لمصر
صوتك لمصر

قال أسامة خالد، مواطن مصري، إن الوقت اقترب لكي نثبت لبلدنا مصر والعالم أجمع، أن الشعب المصري يستطيع ممارسة الديمقراطية وأن يختار رئيسه بنفسه لتحقيق المستقبل الذي يحلم به.

 

وتابع المواطن المصري، أنه على الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معقبا: “سأحرص بأن اصطحب أولادي معي، لأغرس في نفوسهم حب الوطن ويشعروا بقيمة صوتهم وكلمتهم الفارقة”.

 

وواصل، أن الدولة المصرية والجهات المشرفة وفرت على المواطنين كافة التسهيلات أثناء أيام الانتخابات الرئاسية بدءا من وسائل الانتقال للجان الانتخابية ليكون كافة الأمور والإجراءات ميسرة لصالح إتمام الاستحقاق الانتخابي بأفضل طريقة.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

 

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

 

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

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مواطن: عدم المشاركة الانتخابية تضيع حقوقنا ومستقبلنا

 

 

 

 

قال اسامة خالد، مواطن مصري، ان اقترب الوقت بأن نثبت لبلدنا مصر والعالم اجمع، ان الشعب المصري يقدر ويعرف ان يمارس الديمقراطية وان يختار رئيسه بنفسه لتنفيذ المستقبل الذي يحلم به.

تابع المواطن المصري، ان على الجميع ان يشاركوا في الانتخابات الرئاسية وسأحرص بأن اصطحب اولادي معي، لاغرس في نفوسهم حب الوطن ويشعروا بقيمه صوتهم وكلمتهم الفارقة.

وواصل، ان الدولة المصرية والجهات المشرفة وفرت على المواطنين كافة التسهيلات اثناء ايام الانتخابات الرئاسية بدءا من وسائل الانتقال للجان الانتخابية ليكون كافة الامور والاجراءات ميسرة لصالح اتمام الاستحقاق الانتخابي بأفضل طريقة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

 

 

الشعب المصري الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية الاستحقاق الانتخابي الهيئة الوطنية للانتخابات

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