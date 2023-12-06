الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الدولة المصرية تسهل إجراءات الانتخاب لكل الناخبين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال سيد الصاوي مواطن مصري، إن صوتنا الانتخابي يدعم الدولة المصرية ويرسم شكل مستقبلنا في مختلف المجالات، وعلينا أن لا نضيع حقنا الدستوري وأن نعطي صوتنا للمرشح الأصلح بين المرشحين الأربع.

 

تابع المواطن المصري، أن هناك ملفات هامة وتحديات كبيرة تنتظر الرئيس المقبل والمواطن المصري يزيد من أمله المستقبلي بأن ماهو قادم ما بذلناه من جهد ومساعي للإعمار ونثق بأن المستقبل أفضل.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

 

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

 

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

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