برلماني يطالب الحكومة ببيان خطة التوسعات والتطوير: البيانات تنفي الشائعات

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن العقارات المزمع إزالتها في مشروع مترو الإنفاق بشارع الهرم وباقي المشروعات الجارية، وتساءل النائب عن حقيقة هذه الأخبار.

منعًا لانتشار الشائعات

وطالب منصور موافاته ببيان خطة التوسعات والتطوير والعقارات المزمع إزالتها منعًا لانتشار الشائعات وتعرض المواطنين للذعر خوفًا على مسكنهم وعائلاتهم من التشتت، في حالة إزالة العقارات وحتى يقوم أصحاب العقارات المزمع إزالتها بعمل التدابير اللازمة للانتقال لمسكن جديد وترتيب العمل والدراسة للأبناء.



وطالب "منصور"، الوزارات المعنية بالالتزام بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1990 فيما يخص آليات التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة، متسائلًا: هل مبالغ التعويضات مدرجة فى خطة الوزارات المعنية؟.



وأشار إلى أن متضرري الإزالات بمحافظة الجيزة لم يتقاضوا التعويضات المقررة حتى الآن، رغم وجود مبالغ مالية في الحسابات، إلّا أن تعنت مديرية المساحة بالجيزة يعطل مصالح وحقوق المواطنين.