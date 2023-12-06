الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

افتتاح محكمة الطفل في أبو تيج بأسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اليوم الأربعاء، في إطار تنفيذ خطة وزارة العدل بإنشاء ورفع كفاءة دور العدالة، محكمة الطفل بأبو تيج بمبنى ملحق محكمة أبو تيج بمحافظة أسيوط بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحضر الافتتاح دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ورنا يونس مسئول ملف العدالة من أجل الأطفال بيونيسف والوفد المرافق لهما.

وفي مستهل الافتتاح، اصطحب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم الحضور في جولة في محكمة الطفل، والتي تُعد أول محكمة صديقة للطفل في صعيد مصر وثالث محكمة نموذجية للطفل في جمهورية مصر العربية، وتضم هذه المحكمة قاعة جلسة وغرفة صديقة للطفل وغرفة مداولة وغرف لذوي المجني عليهم والاخصائيين الاجتماعيين، فضلًا عن دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن محكمة الطفل بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط رُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل والذي جاء بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وزارة العدل دور العدالة محكمة الطفل بأبو تيج محكمة أبو تيج

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