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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

جريدة الدستور

التقى اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر ٢٠٢٣ المستشار/ عمر مروان وزير العدل مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي ووفدًا من قضاة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة . 

وفي بداية اللقاء اجتمع وزير العدل بمجلس إدارة نادى القضاة والذى عرض بدوره عدد من الموضوعات التى تهم السادة القضاة ووعد الوزير بدراستها وإبداء الرأى فيها، وأعقب ذلك عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وآليات التشغيل التي تعتمد على تطبيقات وبرامج  تم استحداثها لإنجاز العمل، والاستعاضة بها عن نظم التشغيل المعتمدة على الأسلوب الورقي، ثم جولة تفقدية لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث.

وقد وجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الشكر والامتنان لوزير العدل على دعوته الكريمة، كما عبر عن تقديره لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة والتوجه نحو التحول الرقمي لا سيما في مجالي حوكمة العمل الإداري، والأرشفة الالكترونية وتأمين الوثائق، وأكد رئيس نادي قضاة مصر  أن آلية العمل المستحدثة داخل وزارة العدل تواكب مفاهيم الحداثة المرعية في العاصمة الجديدة وتبرز الغرض من إنشائها، مشيرًا إلى أن جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا في نسخته الأخيرة عكس دور مشروعات وزارة العدل في منظومتي التقاضي والخدمات وإنجاز العمل بأقصى سرعة وكفاءة ودقة وفاعلية.

وفى كلمته قال وزير العدل أن الدولة تولي المنظومة القضائية اهتمامًا بالغًا تحقيقًا للعدالة الناجزة والتي تسهم في تحقيق مصلحة المواطن وترسيخ شعوره بالعدالة، كما أشاد بالأداء المتميز، والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، مؤكدًا على أهمية تنمية مهاراتهم العلمية والعملية، وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة انجاز القضايا، والتغلب على التحديات السائدة، وصولًا لتحقيق عدالة يشعر بها المواطن، وتسهم بشكل فعال في إنجازات الوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونوه وزير العدل في كلمته بدور نادى القضاة في رعاية المصالح الإجتماعية وتقديم الخدمات المتنوعة لرجال وسيدات القضاء.

عمر مروان وزير العدل نادي قضاة مصر قضاة النقض العاصمة الإدارية الجديدة

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