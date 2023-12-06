أخبار الظهيرة: الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب ومندوب فلسطين بالأمم المتحدة يكشف عن كارثة إنسانية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة".

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلامي عمرو أديب يعبر عن مشروع شخصي يؤجر حنجرته لمن يدفع، وليس لديه مبدأ واضح سوى الإخلاص لمن يدفع له.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وفقًا إلى آخر تحديث في البورصة.

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وزيرة الثقافة تدعم مبادرة "الدستور" "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين لانتخابات 2024

دعمت وزيرة الثقافة، د.نيفين الكيلاني، مبادرة "صوتك لمصر" التي أطلقتها "الدستور" لتحفيز المواطنين على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

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وزيرة الثقافة للمصريين: صوتك "حق وواجب"

ووجهت وزيرة الثقافة، لـ"الدستور"، نداءها لكل المواطنين فى مصر: "أن المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وأدعو الناخبين وكل المواطنين ممن لهم حق الانتخابات أن يمارسوا هذا الحق، ويقوموا بواجبهم تجاه دولتهم".

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

ردت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن اتهام عناصر المقاومة باغتصاب النساء أثناء هجوم 7 أكتوبر.

وأعربت حماس، في بيان صادر، أمس الثلاثاء، عن استنكارها بشدة لتبني الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المزاعم الإسرائيلية بارتكاب الحركة "عنفًا جنسيًا واغتصابًا" أثناء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يكشف عن كارثة إنسانية في قطاع غزة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل.

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برفقة جورج وسوف وشيرين.. نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي

تستقبل الفنانة اللبنانية نجوى كرم العام الجديد 2024 بأمنيات المحبة والسلام، برفقة الجمهور العربي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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