الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أطلقتها "الدستور"

وزيرة الثقافة تدعم مبادرة «صوتك لمصر» لتحفيز المواطنين لانتخابات 2024

د. نيفين الكيلاني
د. نيفين الكيلاني

دعمت وزيرة الثقافة، د.نيفين الكيلاني، مبادرة «صوتك لمصر» التي أطلقتها «الدستور» لتحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وزيرة الثقافة للمصريين: صوتك "حق وواجب"

ووجهت وزيرة الثقافة، لـ«الدستور» نداءها لكل المواطنين فى مصر: "إن المشاركة فى الانتخابات حق وواجب، وأدعو الناخبين وكل المواطنين ممن لهم حق الانتخابات أن يمارسوا هذا الحق، ويقوموا بواجبهم تجاه دولتهم".

وانتهى تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الأحد الماضى في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

متى تعقد الانتخابات الرئاسية بالداخل؟

تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

حددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مبادرة صوتك لمصر الدستور انتخابات رئاسة الجمهورية الناخبين

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