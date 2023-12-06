برفقة جورج وسوف وشيرين.. نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي

تستقبل الفنانة اللبنانية نجوى كرم العام الجديد 2024 بأمنيات المحبة والسلام، برفقة الجمهور العربي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث تحيي نجوى كرم حفلا غنائيا ضخما من خلال مشاركتها في ليلة طربية فنية، تجتمع بها مع الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين عبد الوهاب في ليلة استثنائية جماهيرية من تنظيم "مومينت" تقام في فيستيفال أرينا ليلة رأس السنة 2024.

وتقدم نجوى كرم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها المختلفة القديمة والجديدة.



وكانت قد أعلنت نجوى كرم عن مشاركتها في الحفل من خلال منصاتها المختلفة في السوشيال ميديا قائلة: "ما أروع أجواء دبي لـ استقبال السنة الجديدة،، وأكيد لازم نستقبلها سوا!.. لاقونا ليلة راس السنة بـ آرينا فيستيفال سيتي".

ألبوم نجوى كرم



من جهة أخرى حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع "يوتيوب"، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمسة ملايين مشاهدة، وهي من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان "كاريزما"، وهي من كلمات إليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر، وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق"، من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي، مليونًا ونصف المليون مشاهدة.

ويضم الألبوم أغنية "وإني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع فادي جيجي، حققت المليون ونصف المليون مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب" من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم "كاريزما"، التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي"، قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في "يوتيوب".

من جانب آخر، تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن النجمة نجوى كرم كانت قد أجلت حفلها الأخير بمدينة أكادير بالمغرب، وذلك عقب الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، تضامنًا مع الشعب المغربي.