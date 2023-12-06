الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع إجراءات اعتماد لائحة العمل لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استكمال الإجراءات القانونية لاعتماد لائحة العمل المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية رسميًا بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية استثمارات وتأمين المرافق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


وأشار محافظ أسيوط، إلى اهتمامه ومتابعته الدورية لهذا المركز منذ قرار إنشاءه واختيار المقر له وحتى تشغيله وإقرار لائحته المالية والإدارية وعمله بالفعل على أرض الواقع وهو ما يساهم في تقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية وذلك ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.


جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.


 


وناقش اللقاء ما تم تنفيذه من إجراءات لاعتماد اللائحة المالية والإدارية عقب مناقشة بنودها ودراستها قبيل رفعها إلى وزارة المالية لاعتمادها رسميًا وإقرارها كما تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.


وأوضح محافظ أسيوط، أهمية المركز الذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) ما يساهم في تنفيذ وتوصيل المرافق وأعمال الصيانة والطوارئ للقطاعات المختلفة كـ (الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي) والتحديثات الأولية لها أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) وإصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

 

 

وأكد  تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز كـ(رادار أرضي بعمق 8 متر، والرفع المساحي، وكشف أغطية معدنية، تحديد مسارات كابلات، أجهزة حاسب آلي، ومحطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك، وميزان قامة وغيرها).

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الإجراءات القانونية لائحة العمل المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وزارة المالية لتنمية الموارد الذاتية

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