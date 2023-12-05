الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يترأس حملة ويفاجئ مستشفى الصدر لمتابعة أعمال التطوير

جانب من الجولة
جانب من الجولة

ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط حملة من قيادات مديرية الصحة لمفاجأة مستشفى الصدر بحي شرق أسيوط لمتابعة موقف الأقسام الداخلية والاستقبالات والعناية المركزة والمتوسطة والمعامل والأشعة بالمستشفى من أعمال التطوير الجارية وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأعمال المستشفي ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، تحقيقًا لرؤية "مصر 2030".

يأتي ذلك في إطار اهتمام قطاعات الدولة والقيادة السياسية بالقطاع الصحي ووزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل خدمة طبية متميزة لجميع المرضى، من خلال تحديثات التجهيزات الطبية والإنشاء والتطوير للمستشفيات.


أهمية مستشفى صدر أسيوط في تقديم كل الخدمات المتخصصة

وشملت الجولة تفقد الاستقبال العام والأشعة المقطعية والعناية المركزة والأقسام الداخلية ووحدة علاج الفشل التنفسي الناتج عن الأمراض الصدرية المزمنة، ووحدة أمراض الالتهابات الرئوية، ووحدة العزل، ووحدة أمراض الحساسية والمناعة، ووحدة أمراض الدرن، وقسم الأمراض التنفسية ووحدة مناظير للشعب الهوائية ووحدة الإقلاع عن التدخين والمعامل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء ابو العلا مدير مستشفى الصدر ودكتور علي زقزق نائب مدير مستشفى الصدر ومساعدي مدير المستشفي لشئون مقدمي الخدمة الطبية والطوارئ والرقابة والمتابعة، ورئيسة التمريض والطاقم الطبي والإداري.

وخلال حديثه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أهمية مستشفى صدر أسيوط في تقديم كل الخدمات المتخصصة لأصحاب الأمراض الصدرية والدرن، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيب الصدر.

من جانبه، أشار الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أنه قام بالاطلاع على سجلات المستشفى، والذي يعمل بطاقة 133 سريرًا، علاوة على متابعة معدلات التردد ونسب الإشغال في وحدات وأقسام المستشفى.

كما تناولت الجولة عرضًا لأشغال وتردد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والتي تتضمن قسم الاستقبال، العيادات خارجية، الاقسام الداخلية، العناية المركزة، العناية المتوسطة، وحدة قياس اضطرابات النوم، ومؤشرات أداء الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني ودكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية ودكتورة لمياء أحمد مدير إدارة مكافحة العدوي والقذافي عبد الرحمن مدير الشؤون الإدارية بالمديرية ودكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية والمعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية نائب مدير إدارة المتابعة وأعضاء المكتب الفني دكتورة هبة الله رمضان ودكتورة أمنية مدحت ومن إدارة الطوارئ دكتور ايهاب عباس ودكتورة مروة محمود ودكتورة عبير جمال ومن إدارة الجودة دكتور ولاء وجيه ومن إدارة المتابعة سالم هاشم نائب مدير المتابعة وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة.

وخلال الجولة وجه وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط خلال جولته مهندسي الشركة المنفذة لعملية التطوير بضرورة التطوير على أعلى مستوى من الجودة، وكذلك الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد بالتنسيق مع مهندسي مديرية الإسكان القائمين على متابعة التطوير والتسليم، لعودة العمل بالمستشفى وتقديم الخدمة الطبية لمرضى الصدر والدرن لأعلى مستوى من الجودة.

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الدكتور محمد زين الدين حافظ وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قيادات مديرية الصحة مستشفى الصدر بحي شرق العناية المركزة والمتوسطة أعمال التطوير الجارية

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