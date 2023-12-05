محافظ أسيوط يوجه بالإعلان عن مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات الخدمات، بتكثيف حملات الإعلان والتوعية بالمشاركة في مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، وكيفية التقديم فيها التي انطلقت في دورتها الرابعة لعام 2024 ابتداءًا من 1 أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية، وذلك للنشء من عمر 5 سنوات حتى 18 سنة بهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة ورؤية مصر 2030 التي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.



التشبيك بين كل الجهات المختصة سواء التعليمية أو الثقافية



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التوجيه بالنشر والإعلان عن المسابقة بكافة وسائل النشر وعلى الموقع الإلكتروني للمحافظة والصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لافتا إلى التشبيك بين كل الجهات المختصة، سواء التعليمية أو الثقافية أو الشبابية لمتابعة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بالتقدم للمسابقة واختيار عدد كبير من النماذج الموهوبة من أبناء أسيوط في كافة المجالات مع تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة خلال سير عملية التقدم للمسابقة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أعدت بنية تحتية جيدة لأبنائنا ونمتلك حاليًا العديد من الإمكانات والوسائل التي تسهم في دعم أبنائنا قادة المستقبل وتوفر لهم المناخ الملائم للابتكار والإبداع.

وأشاد بالجهود المبذولة من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في دعم المسابقة لإبراز العناصر الموهوبة وأصحاب الابتكارات من الأطفال لتوفير البيئة المناسبة لهم وتعليمهم وتدريبهم بالشكل الأمثل ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.