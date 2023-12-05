محافظ أسيوط ورئيس"الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء" يبحثان تعزيز التعاون وتذليل العقبات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام منظومة الكهرباء بكافة قطاعاتها بما يحقق التطور المنشود وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة الوجة القبلي لانتاج الكهرباء في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وتدعيم المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء، بمكتبه بديوان عام المحافظة وذلك لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة.



بحث ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة مسبقًا



وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة مسبقًا خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلًا عن مناقشة دعم مشروعات الكهرباء بالمحافظة بالمغذيات وخطة إصلاح الأعطال والصيانة المستمرة لكافة المشروعات.

ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوي المشتركين

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوى المشتركين وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة وتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير احتياجاتها من الطاقة سواء من خلال تلبية احتياجات المواطنين أو احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية لدعم الاستثمار وعجلة الانتاج.



وأوضح إن محافظة أسيوط قد شهدت نهضة كبيرة وتطورًا في انشاء محطات إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة الموحدة فضلًا عن أعمال الصيانه وتغيير محولات الكهرباء بالإضافة إلى تنفيذ 146 مشروع في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى 4 مليار و936 مليون جنيه، وذلك من اجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.