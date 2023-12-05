الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس"الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء" يبحثان تعزيز التعاون وتذليل العقبات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام منظومة الكهرباء بكافة قطاعاتها بما يحقق التطور المنشود وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة الوجة القبلي لانتاج الكهرباء في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وتدعيم المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء، بمكتبه بديوان عام المحافظة وذلك لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة.


بحث ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة مسبقًا


وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة مسبقًا خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلًا عن مناقشة دعم مشروعات الكهرباء بالمحافظة بالمغذيات وخطة إصلاح الأعطال والصيانة المستمرة لكافة المشروعات.

 ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوي المشتركين 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوى المشتركين وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة وتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير احتياجاتها من الطاقة سواء من خلال تلبية احتياجات المواطنين أو احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية لدعم الاستثمار وعجلة الانتاج.


وأوضح إن محافظة أسيوط قد شهدت نهضة كبيرة وتطورًا في انشاء محطات إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة الموحدة فضلًا عن أعمال الصيانه وتغيير محولات الكهرباء بالإضافة إلى تنفيذ 146 مشروع في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى 4 مليار و936 مليون جنيه، وذلك من اجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تذليل العقبات أمام منظومة الكهرباء تحقيق خطط التنمية المستدامة شركة الوجة القبلي لانتاج الكهرباء تحسين وتطوير البنية التحتية تأمين الطاقة الكهربائية

مواد متعلقة

أهالي أسيوط يُشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (صور)

"صحة أسيوط" تناقش استعدادات الفرق الطبية لتأمين الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط: توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة بالأسواق

محافظ أسيوط: انطلاق حملات رصد الإعلانات غير المرخصة وإزالة المخالفة منها

محافظ أسيوط يبحث جهود إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

نقابة المهن التمثيلية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقى

النيابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة