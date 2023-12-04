الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة أسيوط" تناقش استعدادات الفرق الطبية لتأمين الانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور عصام نبيل مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، وبعض مديرى إدارات ديوان عام مديرية الصحة؛ لمناقشة استعدادات مديرية صحة أسيوط لإجراء التأمين الطبي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2023 والتى من المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 10-11-12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه سيتم تشكيل غرفة أزمات وطوارئ برئاسته داخل ديوان المديرية على مدار الساعة خلال فترة الانتخابات فضلا عن تخصيص مندوب عن المديرية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبى داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء بشكل دوري ومتكرر ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية فى حال وجود اى ملاحظات لإجراء عملية الإقتراع فى مناخ صحى للمواطنين.

رفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات


كما وجّه وكيل وزارة الصحة بأسيوط برفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدًا على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.

وشدد "زين" على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الانتخابى،وأهمية ان يمارس كل مواطن حقه الدستورى بانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة نشر التوعية الصحية أثناء المشاركة بالتباعد والتطهير وتجنب التعرض لأشعه الشمس المباشرة خاصة لكبار السن.

وأضاف أنه سيتم توفير الإجراءات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين العاملين بالمديرية والمنشآت الصحية التابعة لها لانتقال العاملين وتوجيههم لمقارهم الانتخابية.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد  محافظ أسيوط.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط مديرية الصحة للشؤون الوقائية التأمين الطبي الخاص بالانتخابات الرئاسية

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