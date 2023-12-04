الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة بالأسواق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة ربوع المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف أنواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد مطالب واحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


جاء ذلك لقاءه ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط.


تأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة


حيث اطمئن المحافظ على توافر السلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي، موجهًا ببذل مزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.


وشدد على ضرورة زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكافة الأماكن خاصة مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم كافة أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.


كما وجه المحافظ، باستمرار شن الحملات الرقابية والتموينية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قري ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية حرصًا من الدولة علي توفير احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري، لافتًا الى توجيهاته المستمرة لكافة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين ومواجهة المغالاة في الأسعار.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".،فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خدمات أفضل للمواطنين توفير مخزون استراتيجي السلع الأساسية احتياجات المواطنين

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