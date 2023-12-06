برلماني: توجيه الحكومة بتعميق التصنيع المحلي يخلق فرص عمل للشباب

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتعميق التصنيع المحلي والاتجاه نحو توطين الصناعة المحلية.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب التصدير ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة، مع العمل على تحديث خطوط الإنتاج وتدريب المهندسين والفنيين على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية.

الصناعة أحد أولويات الدولة

وأكد عضو مجلس النواب أن الصناعة أحد أولويات الدولة وهي قاطرة التنمية، موضحا أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة لدعم تعميق التصنيع المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

تغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تعميق التصنيع المحلي سيعمل على تغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب، علاوة على تعزيز الإنتاج ويسهم في زيادة الصادرات والحد من الاستيراد وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية، لافتا أن الدولة المصرية من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أن اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات بالمصانع والشركات التابعة للهيئة، وذلك بحضور لواء مهندس دكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس ادارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، وعميد مهندس ضياء الدين احمد، مدير الادارة العامة للمتابعة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجُهود التي تقوم بها الأذرع الصناعية التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، حيث تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب التصدير، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.