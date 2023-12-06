الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطل العالم في رفع الأثقال: نحتاج المزيد من الدعم.. وبدأت اللعبة في الخامسة عشرة

محمد عبدالمنعم بطل
محمد عبدالمنعم بطل رفع الأثقال

قال محمد عبدالمنعم بطل رفع الأثقال الحاصل على بطولة العالم بدولة المكسيك، إنه بدأ اللعبة في الخامسة عشرة من عمره في أحد الأندية الصغيرة، مشيرًا إلى أن مدربه دعمه وشجعه على التمرين حتى أصبح لاعبا في منتخبنا الوطني وحقق معه الإنجازات.

 

وأضاف عبدالمنعم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "أي بطل يتعب في أي لعبة، ولكن في لعبتنا ندخل معسكرات مغلقة، وهو ما يضطرنا إلى عدم الذهاب للبيت فترات طويلة حتى يكون التمرين متواصلا بأعلى جهد ونصل إلى مستويات عالية".

 

وتابع بطل رفع الأثقال الحاصل على بطولة العالم بدولة المكسيك: "نتدرب فترتين في اليوم، صباحية ومسائية، حتى يكون التمرين مكثفا جدا لأن لعبتنا لعبة أحمال وهو ما يستلزم الوصول إلى مستويات عالية من إتقان اللعبة". 


وواصل: "في فترة الاستعداد للبطولات، أبدأ التدريب في السابعة صباحا ثم أحصل على وجبة الفطار، ثم أجهز للتمرينة الثانية في الحادية عشرة ظهرا، ونعمل وفقا لخطة تغذية وفرها الاتحاد المصري"، مطالبا المسؤولين بتوفير قدر أكبر من الدعم في ظل وجود أبطال مصريين كثر من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصر. 

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