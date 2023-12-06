الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى اليوم الأربعاء

حملات مرورية
حملات مرورية

استعرضت هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

وقالت مذيعة «صباح الخير يا مصر»، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية حتى شارع الجيش وصولًا لميدان العباسية، وهناك كثافات مرورية بسيطة عند تقاطع صلاح سالم.

كما ظهرت سيولة مرورية عند كوبري الجلاء حتى طريق العروبة، كما ظهرت كثافات نسبية عند كوبري المطار تبدأ تقل وتختفي عند الدخول على طريق المطار، كما ظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتحركة أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية والمتجه الى الفنجري، كذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات وكورنيش النيل للقادم من المظلات وذلك وصولا الى منطقة وسط البلد.

وظهر تباطؤ في حركة السيارات فى شارع الهرم بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية، وكذلك الأمر فى منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، كما ظهرت بعض الكثافات فى منطقة مشعل وشارع العريش وحتى منطقة الطالبية.

كما ظهرت كثافات للمتجه الى كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل ومنطقة الطوابق حتى العشرين.

 

الحالة المرورية الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية رمسيس العروبة كوبري الجلاء كوبري المطار كوبري الحدائق كوبرى المطرية كورنيش النيل شارع الهرم المريوطية كوبري الجيزة

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