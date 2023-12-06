الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"وى نيوز" تبرز هدوء وشفافية الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج

انتخابات
انتخابات

أبرزت صحيفة وي نيوز الباكستانية، الانتخابات المصرية في الخارج وكيف كانت الأجواء هادئة وشفافة وسط تطلعات بعملية ديمقراطية سلسة. 

وقالت الصحيفة إن اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر أكدت أن التصويت للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج لانتخاب الرئيس قد انتهى، وذلك وسط منافسة في الانتخابات بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأكدت الصحيفة أن نحو 14 مليون مصري بالخارج مارسوا حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من الجمعة 1 ديسمبر إلى الأحد 3 ديسمبر من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، في سفارات وقنصليات الدولة في جميع أنحاء العالم.

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وبحسب المفوضية فإن المرحلة الأولى من التصويت، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، انتهت بمقار السفارات المصرية في مختلف الدول، وتم فرز الأصوات والتحقق منها وتحويلها إلى مفوضية الانتخابات عبر وزارة الخارجية، حسبما ورد في الصحيفة. 

وقالت إن الأصوات التي تم فرزها من المصريين المشرفين ستضاف إلى أصوات المواطنين الذين سينتخبون رئيسًا جديدًا الأسبوع المقبل، ومن المقرر إجراء التصويت في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر في مصر

وتم إجراء التصويت في 137 مركزًا في 121 دولة خارج مصر، ومن المقرر إجراء التصويت في مصر يومي 10 و14 ديسمبر الحالي. 

ومن الجدير بالذكر أن المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية والكويت سجلوا أعلى معدلات التصويت، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، وسمح للناخبين المصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم من خلال إبراز ما يثبت جنسياتهم. يحق للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر الإدلاء بأصواتهم. وتجاوز عدد الناخبين المؤهلين داخل مصر وخارجها 65 مليونًا.

نيوز الباكستانية الانتخابات المصرية الخارج ديمقراطية

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