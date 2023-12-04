مواطن: سأنتخب السيسي لاستكمال مشاريعه التنموية الضخمة (فيديو)

قال أحد المواطنين يدعى مدحت عبد الصبور إنه سيمنح صوته الانتخابي إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لإكمال مشاريعه التنموية التي بدأها وانعكست بشكل كبير على حياة المواطنين وساهمت في انفراجة في العديد من المجالات.

وأضاف خلال تقرير فيديو مصور للدستور لرصد آراء المواطنين في الشارع المصري أن الرئيس أطلق مشاريع للطرق والنقل والمواصلات وغيرها من المرافق والخدمات التي حولت وجه الحياة في مصر إلى ما هو أفضل لذا فيتحتم علينا رد الجميل وانتخابه لفترة جديدة.

الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.