الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الجيل: الانتخابات الرئاسية المصرية دليل استقرار الوطن

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

دعى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المصريين بالكامل بالحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إن هذا التصويت بمثابة اختيار لمصير الوطن السنوات المقبلة.

مصر مستقرة

وأكد ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستؤكد للعالم بأكمله أن الدولة المصرية مستقرة آمنة، وقوتها في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأكمله تزداد يومًا تلو الآخر، ولهذا على المصريين عدم التكاسل عن تأدية هذا الحق الوطني.

القومية المصرية خط أحمر 

وأضاف أن الشعب المصري يبذل قصاري جهده من أجل حماية القومية المصرية من أي مخططات صهيونية أو غربية خبيثة، حيث عندما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري قادر على النزول للتعبير عن رفضهم لفكرة التهجير القسري لشعب فلسطين إلى سيناء أو إلى الدول المجاورة كانت هناك استجابة فورية من قبل المصريين الذين استجابوا لدعوة الرئيس ونزلوا إلى الميادين من أجل التعبير عن رفضهم الكامل لهذا المخطط الصهيوني، الذي يريد تصفية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية المصرية التهجير القسري لفلسطين

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